Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу | 360°

Общество 07 октября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

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Viber Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу МВД Краснодарского края заявило, что шары в сочинском лесу установил местный скульптор

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Полицейские раскрыли тайну появления в сочинском лесу гигантских металлических шаров. Их установил местный скульптор, рассказали РБК в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

«Никакой опасности они не представляют», — подчеркнули правоохранители. Они не раскрыли имя скульптора, изготовившего шары.

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Ранее местные жители сообщили, что в лесу Хостинского района появились огромные шары. Один из очевидцев предположил, что они могут принадлежать инопланетной расе. По мнению военного летчика Николая Добронравова, объекты похожи на элементы топливной системы ракетного комплекса. Эксперт добавил, что находка не опасна для людей.

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Россияне продолжают ходить в леса. По данным властей, в течение сентября в Подмосковье заблудились 84 человека. Спасатели сумели вернуть домой 83 из них, один человек скончался.

Чтобы не наткнуться на лося, нужно шуметь в лесу, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, сейчас эти животные особенно агрессивны, поэтому следует соблюдать меры безопасности.

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