Сочинец создает на побережье скульптуры из «парящих» камней

Житель Сочи Григор Асатрян рассказал ИА Nation News о своих скульптурах, которые он создает из прибрежных камней.

Отмечается, что «парящие» композиции из камней стали одним из символов курорта. Многие люди, которые следят за искусством Асатряна, признались, что специально приехали в Сочи, чтобы попытаться сделать похожую скульптуру.

«Я не могу передать словами то состояние, когда-то, что ты делаешь, настолько восхищает людей. Я такой восторг в глазах вижу — у детей, у взрослых. Поверьте, ради этого стоит провести на пляже несколько часов», — поделился собеседник информагентства.