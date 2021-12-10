Сочинец потерял 1 млн рублей на автобусной остановке

В Сочи мужчина обратился с заявлением в полицию по поводу кражи крупной суммы денег. По его словам, он оставил ночью в центре города на автобусной остановке рюкзак с одним миллионом рублей и ценные документы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Когда мужчина вспомнил о рюкзаке и вернулся на остановку, то обнаружил, что ни денег, ни документов там нет. Забывчивый гражданин решил позвонить в полицию и рассказать о случившемся.

Благодаря камерам наружного видеонаблюдения и данным, полученным от очевидцев, правоохранителям удалось найти возможного подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный местный житель. Во время допроса мужчина признался, что забрал сумку с деньгами и документами. При этом часть суммы он уже успел потратить, а бумаги, хранящиеся в рюкзаке, выбросить.

«В настоящее время в отношении молодого человека следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту совершенного преступления молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.