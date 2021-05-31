Сочи назвали самым загруженным на лето российским курортом

Туристы забронировали в Сочи порядка 71% мест в гостиницах и других объектах размещения. Город оказался самым загруженным из российских курортов на летний период.

Данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. Его процитировала Lenta.ru.

На втором месте оказалась крымская Алушта, причем с минимальным отрывом. Порядка 70% отелей города уже загружено. В Анапе, замкнувшей тройку лидеров, свободна треть гостиниц — около 32%.

Акция туристического кешбэка, заметили эксперты, повлияла на общую долю бронирований путевок в июне. Показатель достиг 90%. Вторая половина лета, как и начало осени, пока что менее востребованы. Путевки на эти даты еще можно приобрести.

До 7 июня разрешен въезд неограниченного числа россиян в Грецию. От туристов будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, свидетельство о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Семидневный карантин для приезжих отменили, но за день до приезда необходимо заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) и указать свои контактные данные в Греции.