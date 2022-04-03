Собственность приостановивших работу в РФ заводов предложили передать рабочим

Производства, приостановившие трудовую деятельность в России после введения санкций из-за спецоперации на Украине, необходимо передать рабочим. С такой инициативой выступил советник президента России, доктор экономических наук Сергей Глазьев, сообщило РИА «Новости».

«Больше трудовых коллективов никто не заинтересован в этих предприятиях, так как это их рабочие места. Также это основной критерий для тех, кто хочет претендовать на управление производствами», — заявил Глазьев.

Также депутаты в Государственной думе предложили национализировать заводы, которые принадлежат иностранным компаниям, приостановившим работу в России из-за санкций.