Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации | 360°

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Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации

«Коммерсант»: Минэкономики предложило собственникам бизнеса отсрочку до демобилизации

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Минэкономразвития России предложило предоставить владельцам малого и среднего бизнеса отсрочку исполнения обязательств перед клиентами до демобилизации. Об этом написала газета «Коммерсант».

Согласно предложению, отсрочка предоставляется до возвращения мобилизованных собственников к мирной жизни.

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«Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты были направлены губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП. В министерстве факт отправки таких писем подтвердили, отказавшись от дополнительных комментариев», — говорится в статье.

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Речь идет о выплатах грантов, льготных кредитах и микрозаймах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Ц ентра мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм президента Владимира Путина. Учреждение зарегистрируют в течение полугода, его сотрудники будут готовить по дополнительным программам в области мобилизации.

Минэкономразвития РФ

Бизнес

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Частичная мобилизация в РФ

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