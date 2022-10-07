Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации | 360°

Общество 07 октября 2022, 08:29 Поделиться Telegram

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Viber Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации «Коммерсант»: Минэкономики предложило собственникам бизнеса отсрочку до демобилизации РИА «Новости»

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Минэкономразвития России предложило предоставить владельцам малого и среднего бизнеса отсрочку исполнения обязательств перед клиентами до демобилизации. Об этом написала газета «Коммерсант».

Согласно предложению, отсрочка предоставляется до возвращения мобилизованных собственников к мирной жизни.

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«Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты были направлены губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП. В министерстве факт отправки таких писем подтвердили, отказавшись от дополнительных комментариев», — говорится в статье.

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Речь идет о выплатах грантов, льготных кредитах и микрозаймах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Ц ентра мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм президента Владимира Путина. Учреждение зарегистрируют в течение полугода, его сотрудники будут готовить по дополнительным программам в области мобилизации.

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