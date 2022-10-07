Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации | 360°

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Мир
07 октября 2022, 08:37
Посол России в Италии заявил, что страна готова использовать все средства для защиты
Важное
07 октября 2022, 08:35
Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти
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Общество
07 октября 2022, 08:29
Собственникам бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации
Спецоперация
07 октября 2022, 08:17
Появилось новое видео учений мобилизованных на полигонах Балтийского флота
Спецоперация
07 октября 2022, 08:14
ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями Херсона
Важное
07 октября 2022, 08:07
Зеленский призвал НАТО ударить по России до применения ею ядерного оружия
Мир
07 октября 2022, 07:58
США начали прорабатывать ответные меры после решения ОПЕК+
Криминал
07 октября 2022, 07:51
Бывшего гендиректора «Зимней вишни» приговорили к 8 годам тюрьмы
Происшествия
07 октября 2022, 07:45
ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Кременной