Собственника «Зимней вишни» обвинили в получении взятки

Вишневского экстрадировали из Польши в Россию. По прибытию его проверили на наличие коронавируса. Медики получили отрицательный результат, а затем правоохранители предъявили совладельцу обвинение в даче взятки

Следователи предположили, что при помощи посредника подозреваемый дал главе инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой взятку в размере семь миллионов рублей.

Таким образом Вишневскому удалось получить разрешение и ввести торговый центр «Зимняя вишня» в эксплуатацию, несмотря на наличие нарушений. После пожара в ТЦ он скрылся от следствия скрылся и попал в международный розыск.

В марте прошлого года его задержали сотрудники польской полиции.

В конце марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове случился пожар. Он лишил жизни 60 человек, 37 из которых - дети.