    01 апреля 2020, 11:28

    Собственника «Зимней вишни» обвинили в получении взятки

    Ольга Ситникова

    Генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили по уголовной по статье «Дача взятки». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.

    Вишневского экстрадировали из Польши в Россию. По прибытию его проверили на наличие коронавируса. Медики получили отрицательный результат, а затем правоохранители предъявили совладельцу обвинение в даче взятки

    Следователи предположили, что при помощи посредника подозреваемый дал главе инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой взятку в размере семь миллионов рублей.

    Таким образом Вишневскому удалось получить разрешение и ввести торговый центр «Зимняя вишня» в эксплуатацию, несмотря на наличие нарушений. После пожара в ТЦ он скрылся от следствия скрылся и попал в международный розыск.

    В марте прошлого года его задержали сотрудники польской полиции.

    В конце марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове случился пожар. Он лишил жизни 60 человек, 37 из которых - дети.