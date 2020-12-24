Собравшая миллионы рублей для медиков ветеран выпустила книгу

Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева собрала для работающих с коронавирусом врачей более 4,5 миллиона рублей. Теперь она выпустила книгу, чтобы отправить все полученные с продаж деньги на благотворительность.

По словам ветерана, первый экземпляр книги «Сержант Зина» уже вышел. В ближайшее время будет напечатан основной тираж. В произведении Корнева рассказала о своей жизни и сборе средств для медиков, работающих с коронавирусоными пациентами. Писала книгу ветеран несколько месяцев вместе с помощниками, сообщает РЕН ТВ.

Приобрести произведение Корневой можно будет за пожертвование. Все полученные деньги автор «Сержанта Зины» планирует снова отправить семьям медицинских работников.

«Коронавирус пока не сдается, и война за жизни людей продолжается!» — заключила Корнева.

Весной ветеран открыла свой канал на YouTube, где рассказывала о войне и предлагала собирать деньги для медиков. В итоге ей удалось собрать 4,6 миллиона рублей. Президент Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия «За благодеяние». Эта награда вручается за благотворительную и общественную деятельность.