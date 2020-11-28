Собравшая более 4 млн рублей для медиков ветеран из Петербурга выпустит книгу

Книгу с воспоминаниями о войне и блокаде выпустит 98-летняя ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева. Все деньги от продажи она направит на благотворительность. Это не первая акция, которую она проводит.

Книга блокадницы поступит в продажу на следующей неделе. В ней Зинаида Корнева не только поделится своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны, которые она пережила. Также она расскажет о подвигах врачей, которые скончались, спасая пациентов от коронавирусной инфекции.

На своем канале в YouTube она собрала 4,6 миллиона рублей, направив их на помощь семьям умерших от коронавируса медиков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Свой канал на YouTube Зинаида Корнева завела в апреле, когда в стране бушевала первая волна пандемии. В роликах она рассказывала о войне и предлагала собирать деньги для медиков.

Благотворительную акцию петербургской пенсионерки оценил президент России Владимир Путин. Своим указом он наградил ее знаком отличия «За благодеяние». Такая награда вручается за благотворительную и общественную деятельность.