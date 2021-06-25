Собраны лучшие советы по тайм-менеджменту

Чтобы эффективнее использовать свое время, а также планировать день, неделю и год, нужно просто знать методики и уметь их применять. Тайм-менеджмент поможет лучше организовать время для работы и развлечений, написал News.ru.

Человек не способен очень долго концентрироваться на одном деле и устает. Поэтому важно уметь распределять время, планировать, а минуты максимальной концентрации необходимо чередовать с отдыхом и переключениями на другие задачи.

Кроме того, важно научиться выявлять самую сложную часть работы, чтобы выделить на нее необходимое количество часов. При этом стоит знать свои биологические ритмы при планировке дня. Во время максимальной работоспособности нужно взяться за наиболее сложную часть задачи.

Управление собственным временем — личная задача каждого делового человека. Важно научиться самостоятельно формулировать ее и решать.

Специалисты советуют не застревать на этапе планирования, на чем очень часто спотыкаются новички. Чтобы избежать этого, начните не с плана действий, а с избавления от хронофагов — любых отвлекающих объектов. Стоит оповестить друзей и родственников о времени своей занятости. Для экстренной связи выделите один канал и объясните, что он используется не для болтовни. Электронную почту, мессенджеры, телефон лучше настроить так, чтобы сообщения не всплывали в течение рабочего времени.