Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев удивился отношению суда к свидетелю с плохим зрением. Он подчеркнул, что очевидцем преступления может стать любой человек, вне зависимости от внешних признаков.

Об этом Эльман Пашаев рассказал на пресс-конференции «360». По словам экс-адвоката, свидетеля, который говорил, что видел Ефремова на пассажирском сиденье в момент смертельного ДТП, в суде оценивали по внешним признакам. Его назвали алкоголиком и заявили, что он сам себя не узнал, а также напомнили про серьезные проблемы со зрением — один глаз не видит, а второй только на 30%.

«Я говорю: „Ваша честь, если у вас, у Абрамовой, в зале судебного заседания по внешним признакам выбирать свидетелей, у меня профессионализма настолько хватает, я таких симпатичных людей собрал бы сюда. И мужчин, и девушек“», — отметил Пашаев.

Экс-адвокат подчеркнул, что свидетелем преступления может стать абсолютно любой человек — вне зависимости от его внешних признаков и состояния здоровья.

В чем заключается свидетель? Свидетель может быть и педофил, и больной, и нормальные, и ненормальный — кто угодно может стать свидетелем, очевидцем преступления Эльман Пашаев.

Пашаев также объяснил, почему не стал готовить свидетелей перед судебным заседанием. Он отметил, что они из провинции, и обязательно бы «поплыли» под прессингом.

«Я понимал, что будет такой прессинг — если я их подготовлю, они поплывут. Я их предупреждал об уголовной ответственности, что вас посадят, если вас не было там», — заключил юрист.