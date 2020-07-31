Соборную мечеть на Курбан-Байрам сняли с высоты птичьего полета

На видео с Соборной Мечетью, снятом коптером с высоты птичьего полета, заметно, что вокруг здания совсем нет людей. Хотя обычно при праздновании Курбан-Байрам к главной Московской мечети приходят тысячи верующих мусульман.

Отсутствие людей связано с запретом на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Для сохранения здоровья и жизни важно соблюдать социальную дистанцию, но при праздновании таких важных событий, как Курбан-Байрам, это трудно сделать.

В этом году Курбан-Байрам празднуется с 31 июля по 3 августа. Во многих регионах страны, где еще действуют ограничения в связи с коронавирусом, торжества проходят без верующих. Московская соборная мечеть не стала исключением. На празднике там присутствует максимум 10-15 человек, среди которых духовенство и персонал мечети.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении запрета как минимум до конца августа. Он пояснил, что есть вероятность возобновления массовых мероприятий и раньше, но она мала. Об этом мэр столицы рассказал на правительственном совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Доклады чиновников заслушивал президент страны Владимир Путин.