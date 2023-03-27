Общество 27 марта 2023, 18:49 Соборную мечеть и мусульманский образовательный центр построят в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге выделили восемь гектаров земли под строительство комплекса зданий, состоящего из соборной мечети и мусульманского образовательного центра с подземной парковкой. Об этом сообщило Ura.ru.

Религиозные объекты построят на Серовском тракте. Рядом с территорией комплекса располагается Шувакишский лесопарк.

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Отмечается, что данный проект строительства одобрен госэкспертизой, информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.