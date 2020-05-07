Соблюдение режима самоизоляции в Подмосковье проверят с помощью 2 тысяч камер

«Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы „Безопасный регион“», — рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Как жители и гости региона соблюдают режим самоизоляции, проследят с помощью двух тысяч видеокамер, расположенных в общественных местах.

С помощью системы видеонаблюдения каждый день в области фиксируется свыше 100 нарушений. Особое внимание обращено на детские и спортивные площадки, места отдыха, парки и скверы, транспортно-пересадочные узлы.

За нарушение режима самоизоляции без веской причины грозит штраф, напомнили в ведомстве.