Соблюдение масочного режима проверили в аэропорту Домодедово. Шестерым пассажирам выписали штраф

Сотрудники Роспотребнадзора, транспортные полицейские и волонтеры проверили, как в аэропорту Домодедово соблюдают масочный режим. 60 человек разгуливали с открытым лицом. Шестерых из них пришлось оштрафовать на четыре тысячи рублей. Остальные сразу надели маски после замечания.

Большинство нарушителей режима с пониманием отнеслись к замечаниям, но кто-то из пассажиров раздражался. Полицейские рассказывали людям с приспущенными на подбородок масками, что так ходить нельзя — необходимо закрыть рот и нос. Тем пассажирам, у которых не было с собой масок, помогли волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

«Достаточно много мы [масок] раздаем, с каждым днем мы раздаем меньше, потому что люди уже ходят больше в масках, но больше сотни — это 100% — масок мы раздаем», — рассказал волонтер Игорь Гаврилов.

Во время рейда выявили еще одно серьезное нарушение. Столы в кафе были сдвинуты, а это значит, что люди не смогли бы соблюдать социальную дистанцию. За это можно попасть на полумиллионный штраф. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что главное — это не штраф, а безопасность людей.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в аэропортах и общественном транспорте. Проверки проходят каждый день. В них участвуют около четырех тысяч полицейских, сотрудников администраций муниципалитетов и подмосковного Минтранса.