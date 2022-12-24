Эксклюзив 24 декабря 2022, 16:49 «Соблюдать осторожность». В Москве и Подмосковье бросят на борьбу с гололедом соль и реагенты Член ОС при Минтрансе Подмосковья Мухортиков: лед на дорогах обработают реагентами и солью freepik

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Дорожные и коммунальные службы Москвы и Подмосковья справятся с гололедом при помощи реагентов и соли, рассказал «360» член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Андрей Мухортиков. Он предупредил жителей столичного региона, что на обработку тротуаров затратят чуть больше времени из-за ручной работы.

По словам специалиста, традиционно на магистральных автомобильных дорогах сначала убирают снег, а уже после обрабатывают их реагентами. Во дворах с гололедом борются при помощи соли.

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«Поскольку при замерзании лед образовывается везде, а количество машин ограничено, естественно, мгновенно лед нигде и никогда убрать не получится. Нужно соблюдать осторожность при проезде на автомобилях и при ходьбе пешком — пожилым людям нужно быть особенно осторожными, чтобы не падать», — рассказал собеседник «360».

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Мухортиков напомнил, что при образовании льда травмпункты обычно переполнены пациентами с растяжениями, ушибами и переломами. Эксперт призвал быть осторожным и по возможности помогать коммунальщикам — хотя бы в своих дворах. Специалист добавил, что самостоятельно чистит площадку возле своей машины — то же самое делают многие автолюбители в его дворе.

В ночь на 25 декабря в Москве и Подмосковье резко опустится температура. Утром в воскресенье термометры покажут до −5 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что лужи замерзнут, а сугробы покроются коркой льда.