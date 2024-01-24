Общество 24 января 2024, 13:36 Собянина попросили вернуть таблички с именами жертв политических репрессий в Москве Депутаты МГД попросили Собянина вернуть таблички проекта «Последний адрес» РИА «Новости»

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В Москве с домов начали пропадать памятные таблички проекта «Последний адрес», посвященного памяти жертв политических репрессий. Депутаты Мосгордумы потребовали власти вернуть мемориальные доски на место. Обращение к мэру столицы Сергею Собянину опубликовал в своем Telegram-канале руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

«Кому мешают безобидные, размером с ладонь памятные таблички — не понятно», — написал он.

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Круглов отметил, что депутаты получили отписки от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек.

Парламентарий добавил, что такое положение дел несоответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутат также уточнил, что обратился к Собянину в письменной форме, потребовав не только вернуть все исчезнувшие таблички проекта «Последний адрес», но и включить этот проект в программу развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия Москвы.

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