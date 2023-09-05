05 сентября 2023, 17:06
Собянин заявил об увеличении поддержки социальной сферы в Москве в три раза
Собянин: Москва втрое увеличила поддержку социальной сферы за последние годы
Москва втрое увеличила поддержку социальной сферы за последние годы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на V Форуме социальных инноваций регионов.
Мэр особенно отметил то, что большинство социальных пособий стали адресными. Он также подчеркнул важность активной роли старшего поколения и отметил эффективность проекта «Московское долголетие», опыт которого начали успешно перенимать другие регионы.
Реклама
Кроме того, в столице с февраля 2023 года заработал единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
В Москве создан один из первых мощных центров социальной поддержки, где получают помощь как участники СВО, так и их семьи, родители, жены, дети, и, конечно, такое внимание чрезвычайно важно.
Сергей Собянин
В ходе встречи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Москву лучшим мегаполисом в мире по качеству жизни и объему позитивных изменений в социальной сфере.
Ранее депутат Анна Скрозникова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести сертификат на жилье для учителей.
Активное долголетие
Сергей Собянин
Специальная военная операция РФ на Украине
Москва 2023
Реклама
Реклама