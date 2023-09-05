Общество 05 сентября 2023, 17:06 Собянин заявил об увеличении поддержки социальной сферы в Москве в три раза Собянин: Москва втрое увеличила поддержку социальной сферы за последние годы Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва втрое увеличила поддержку социальной сферы за последние годы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на V Форуме социальных инноваций регионов.

Мэр особенно отметил то, что большинство социальных пособий стали адресными. Он также подчеркнул важность активной роли старшего поколения и отметил эффективность проекта «Московское долголетие», опыт которого начали успешно перенимать другие регионы.

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Кроме того, в столице с февраля 2023 года заработал единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

В Москве создан один из первых мощных центров социальной поддержки, где получают помощь как участники СВО, так и их семьи, родители, жены, дети, и, конечно, такое внимание чрезвычайно важно. Сергей Собянин

В ходе встречи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Москву лучшим мегаполисом в мире по качеству жизни и объему позитивных изменений в социальной сфере.

Ранее депутат Анна Скрозникова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести сертификат на жилье для учителей.