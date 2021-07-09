Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Уровень заболеваемости начать падать.

«В Москве ситуация стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной», — сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он не стал прогнозировать дальнейший спад. Мэр добавил, что для третьей волны характерен большой процент госпитализаций. Это около 1700 человек в сутки. В больницу попадают в основном тяжелые и особо тяжелые пациенты. Причем их отвозят прямо в реанимацию и подключают к ИВЛ.

При этом градоначальник отметил хороший уровень вакцинации в Москве — 110 человек в сутки.

За последние сутки в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель для третьей волны ковида в стране и наибольшее число заболевших начиная со 2 января. В Москве за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 6643 человек.