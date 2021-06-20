Собянин заявил о повторных заболеваниях СОVID-19 после прививки от коронавируса

Врачи выявили повторное заболевание ковидом у привившихся от коронавируса москвичей. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Мы видим повторные заболевания ковидом, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Несколько дней назад Сергей Собянин назвал обстановку с заболеваемостью в Москве драматической. Он отметил, что сейчас в больницах столицы находятся более 12 тысяч человек с коронавирусом. Градоначальник призвал с пониманием отнестись к решению властей города ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Недавно он прошел процедуру ревакцинации, написало ИА Nation News. Это нужно для того, чтобы уровень антител не начал падать.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице сейчас развернули достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом. Однако Москва ведет подготовку к ухудшению ситуации. Он подчеркнул, что комитет создает дополнительные койки и ставит установки по подаче кислорода вместе с коллегами из социального комплекса.