Собянин заявил о начале отопительного сезона с 13 сентября

Отопительный сезон в Москве стартует уже 13 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время визита на ТЭЦ-20 «Мосэнерго» на юго-западе города.

По его словам, хотя сейчас в городе пока держится бабье лето, погода очень переменчива. Уже завтра ожидается резкое похолодание, поэтому было принято решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе, сообщило РИА «Новости».

Собянин отметил, что теплогенерация, внутренние домовые системы, магистральные сети, системы газоснабжения и водоснабжения готовы к зимнему сезону.

«Так что будем запускаться, я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», — сказал он.

Заммэра Петр Бирюков в ответ заверил, что теплоснабжение будет запущено в установленный срок.

В мэрии Москвы напомнили, что работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала батареи включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, потом в жилых домах, а затем на промышленных предприятиях.

Получить консультацию по вопросам отопления можно на горячей линии 8 (800) 100-23-29 либо на круглосуточной горячей линии МОЭК для потребителей 8 (495) 539-59-59. Также можно оставить заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».