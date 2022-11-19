Общество 19 ноября 2022, 08:18 Собянин заявил, что запаса прочности Москвы хватит на любые испытания Мэр Москвы Собянин: санкционная война не поколебала столицу Unsplash

Читать 360tv в

У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить любые испытания. Об этом РИА «Новости» рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими», — заявил он.

Реклама

По поводу предпринятой Западом санкционной войны против России Собянин сказал, что она в первую очередь ударила по Европе. Градоначальник предложил обратить внимание на происходящие сейчас в Европе «инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями». По словам Собянина, Москва «переживала многие кризисы» и «всегда выходила победителем».

Реклама

Накануне мэр сообщил, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Большинство предприятий адаптировались под нынешние условия.