19 ноября 2022, 08:18
Собянин заявил, что запаса прочности Москвы хватит на любые испытания
Мэр Москвы Собянин: санкционная война не поколебала столицу
У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить любые испытания. Об этом РИА «Новости» рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими», — заявил он.
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По поводу предпринятой Западом санкционной войны против России Собянин сказал, что она в первую очередь ударила по Европе. Градоначальник предложил обратить внимание на происходящие сейчас в Европе «инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями». По словам Собянина, Москва «переживала многие кризисы» и «всегда выходила победителем».
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Накануне мэр сообщил, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Большинство предприятий адаптировались под нынешние условия.
Сергей Собянин
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