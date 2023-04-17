17 апреля 2023, 12:29
Собянин заявил, что почти 94% детей-сирот устроились в приемные семьи в Москве
Мэр Москвы Собянин: порядка 94% детей-сирот устроены в приемные семьи в столице
В Москве порядка 94% детей-сирот на сегодняшний день устроены в приемные семьи. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, за 13 лет число детей, которые проживают в интернатах, сократилось в четыре раза — до 1100. Также значительно уменьшилось и число самих детских домов.
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«Из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) в Москве осталось только 13», — сообщил мэр Москвы.
Собянин рассказал, что такого показателя удалось достичь благодаря системной поддержке правительством Москвы замещающих семей. Речь, в частности, идет о социальных выплатах на каждого ребенка, максимальный размер которых сейчас достигает почти 35 тысяч рублей. Кроме того, есть и различные льготы: от бесплатного проезда в транспорте до приобретения путевок.
Мэр столицы подчеркнул, что обязательным этапом процесса усыновления ребенка или оформления опекунства является обучение в школе приемных родителей. Сегодня в Москве работают 44 такие школы. В них приемных родителей консультируют по различным юридическим, психологическим, медицинским и другим вопросам.
Ранее сообщалось, что приемные родители из Подмосковья, которые взяли на воспитание детей из Запорожской и Херсонской областей смогут получить дополнительную меру поддержки.
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