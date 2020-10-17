Собянин высказался о платном въезде машин в центр Москвы

По его словам, экологическая ситуация в столице становится лучше. Многие автомобилисты выбирают более экологичные машины.

Собянин уточнил, что правительство подает положительный пример гражданам. По его словам, поезда МЦК относятся к электротранспорту. Кроме того, со следующего года планируется замена обычных дизельных автобусов на электрические. Мэр рассказал, что дизельный транспорт не будут закупать в принципе. С 2030 года его полностью заменят на электробусы.

Ранее ИА Nаtiоn Nеws сообщило, что Собянин пригрозил москвичам, что снова введет жесткие ограничения по коронавирусу, если они не будут соблюдать масочно-перчаточный режим.

Он пояснил, что очень важно остановить распространение коронавируса. Поэтому вся деятельность, не связанная с основным производством, в дальнейшем может быть приостановлена. Нынешние ограничения Собянин назвал адекватными и настойчиво попросил граждан их соблюдать.