Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке

Сотрудник ФСБ погиб во время вчерашней стрельбы на Лубянке. Соболезнования его родным и близким выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Соболезную его родным и близким. <…> Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — сказал Собянин.

Ранее свои соболезнования выразила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В ФСБ уточнили, что мужчина открыл огонь возле дома № 12 на Большой Лубянке. Стрелка нейтрализовали. Его жертвой стал один человек, еще несколько пострадали.

В СК рассказали, что среди пяти пострадавших одно гражданское лицо. У всех ранения разной степени тяжести.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов расследуют следователи центрального аппарата СК РФ.

К месту стрельбы в столице в пятницу, 20 декабря, люди начали нести цветы. Там образовался стихийный мемориал.