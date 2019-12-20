Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
Столичный градоначальник уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Соболезную его родным и близким. <…> Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — сказал Собянин.
Ранее свои соболезнования выразила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В ФСБ уточнили, что мужчина открыл огонь возле дома № 12 на Большой Лубянке. Стрелка нейтрализовали. Его жертвой стал один человек, еще несколько пострадали.
В СК рассказали, что среди пяти пострадавших одно гражданское лицо. У всех ранения разной степени тяжести.
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов расследуют следователи центрального аппарата СК РФ.
К месту стрельбы в столице в пятницу, 20 декабря, люди начали нести цветы. Там образовался стихийный мемориал.