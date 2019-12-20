    20 декабря 2019, 12:57

    Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке

    Александра Ломейко

    Сотрудник ФСБ погиб во время вчерашней стрельбы на Лубянке. Соболезнования его родным и близким выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столичный градоначальник уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    «Соболезную его родным и близким. <…> Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — сказал Собянин.

    Ранее свои соболезнования выразила омбудсмен Татьяна Москалькова.

    Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В ФСБ уточнили, что мужчина открыл огонь возле дома № 12 на Большой Лубянке. Стрелка нейтрализовали. Его жертвой стал один человек, еще несколько пострадали.

    В СК рассказали, что среди пяти пострадавших одно гражданское лицо. У всех ранения разной степени тяжести.

    Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов расследуют следователи центрального аппарата СК РФ.

    К месту стрельбы в столице в пятницу, 20 декабря, люди начали нести цветы. Там образовался стихийный мемориал.