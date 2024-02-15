Общество 15 февраля 2024, 16:00 Собянин выразил соболезнования близким погибших во время обстрела Белгорода Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования жителям Белгорода, чьи близкие погибли в результате обстрела силами ВСУ. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — написал градоначальник.

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В результате обстрела националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок — ему было четыре месяца. Еще 17 человек, среди которых четверо детей, получили ранения разной степени тяжести.

Спасатели оказывают на месте ЧП помощь, в том числе организовали телемедицинские консультации. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город отправили бригаду специалистов федеральных центров.

Украинские боевики ударили по Белгороду днем в четверг, 15 февраля.