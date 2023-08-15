15 августа 2023, 18:37
Собянин встретился со сторонниками в общественном штабе в Москве
Мэр Москвы Собянин встретился со сторонниками в общественном штабе на Покровке
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.
Во встрече приняли участие представители общественности и бизнеса. Среди них были известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий и предприниматели.
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На встрече также присутствовали победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры и активисты «Единой России» и депутаты.
Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам!
Сергей Собянин
Ранее Собянин рассказал о росте промышленного производства в Москве.
Сергей Собянин
Москва 2023
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