Общество 15 августа 2023, 18:37 Собянин встретился со сторонниками в общественном штабе в Москве Мэр Москвы Собянин встретился со сторонниками в общественном штабе на Покровке РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.

Во встрече приняли участие представители общественности и бизнеса. Среди них были известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий и предприниматели.

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На встрече также присутствовали победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры и активисты «Единой России» и депутаты.

Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам! Сергей Собянин

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