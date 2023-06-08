Общество 08 июня 2023, 16:35 Собянин вручил награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России Мэр Москвы Собянин вручил госнаграды заслуженным жителям столицы в преддверии Дня России Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня России наградил врачей, учителей, спортсменов и других заслуженных жителей столицы.

В преддверии праздника мэр Москвы вручил награды выдающимся профессионалам из разных сфер, которые своей работой поспособствовали процветанию города и страны.

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Награды получили:

— Татьяна Военная — учитель-дефектолог;

Также награды за творческий вклад в развитие культуры удостоилась народная артистка Российской Федерации Ольга Остроумова.