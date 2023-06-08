08 июня 2023, 16:35
Собянин вручил награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России
Мэр Москвы Собянин вручил госнаграды заслуженным жителям столицы в преддверии Дня России
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня России наградил врачей, учителей, спортсменов и других заслуженных жителей столицы.
В преддверии праздника мэр Москвы вручил награды выдающимся профессионалам из разных сфер, которые своей работой поспособствовали процветанию города и страны.
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Награды получили:
— Татьяна Военная — учитель-дефектолог;— Осман Османов — заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова; — Александр Фролов — командир воздушного судна; — Евгений Линченко — машинист-инструктор локомотивных бригад; — Сергей Шишкин — машинист электропоезда.
Также награды за творческий вклад в развитие культуры удостоилась народная артистка Российской Федерации Ольга Остроумова.
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Сергей Собянин
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