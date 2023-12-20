Общество 20 декабря 2023, 10:52 Собянин вручил государственные награды москвичам Мэр Москвы Собянин вручил государственные награды в преддверии праздников Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил в преддверии Нового года государственные награды России и города Москвы 41 человеку, каждый из которых внес большой вклад в развитие города в этом году. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«В конце декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Поздравляю всех награжденных. Желаю здоровья и новых достижений на благо нашей любимой Москвы», — отметил Собянин.

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Он рассказал, что вручил медаль ордена «Родительская слава» Татьяне и Сергею Скворцовым, в семье которых четверо детей.

За заслуги в области здравоохранения и ответственную работу вознаградили замначальника отдела кадров Константина Тарасова, старшую медсестру Людмилу Николаенко и врача-анестезиолога Александра Демидова.

Кроме того, сотрудникам газеты «Вечерняя Москва» выразили благодарность от президента за многолетнюю работу: издание в этом году отметило столетие.

Мэр города вручил грамоты сотрудникам газового хозяйства столицы — сварщикам Станиславу Демидову, Константину Константинову и Дмитрию Панчу, который выиграли осенью три золотые медали в международном чемпионате по сварке «Кубок дуги — 2023».

В ноябре Собянин также вручил награды выдающимся москвичам.