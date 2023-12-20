Общество 20 декабря 2023, 12:19 Собянин выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в новом формате Мэр Москвы Собянин впервые выступил с отчетом перед Мосгордумой в видеоформате РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

По его словам, столичные власти сконцентрировали свои усилия на развитии промышленности, реализации градостроительной политики и улучшении транспортной инфраструктуры. Также в выступлении он затронул темы охраны здоровья, школьного образования, культуры, спорта, туризма и улучшения городской среды, а также цифровизации всех сфер жизни мегаполиса.

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Собянин сделал акцент на том, что Москва и Россия за последние годы преодолели множество препятствий, в том числе двухлетнюю борьбу с пандемией COVID-19, а также противостояние с экономической блокадой со стороны стран НАТО.

Во время своего выступления мэр сообщил о планах расширения МЦД, которая свяжет столицу с крупными городами Центральной России, и сети городского метро, где планируют открыть еще три линии.

Также Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ, направленной на оживление неэффективно использовавшихся территорий, в столице появится еще около полумиллиона рабочих мест.