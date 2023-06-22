22 июня 2023, 15:08
Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили на официальном сайте мэрии столицы.
22 июня 1941 года — скорбная дата в истории нашей страны. В этот день в каждый дом, в каждую семью вошла война — священная война за свободу и независимость Родины.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
В церемонии у Кремлевской стены участвовали ветераны Великой Отечественной войны и представители волонтерских организаций. Память павших героев почтили минутой молчания.
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На сайте мэрии уточнили, что перед Вечным огнем установили венки из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей.
Также президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
Ранее передвижная архивная выставка «Без срока давности» о событиях ВОВ открылась в Наро-Фоминске.
ВОВ
Сергей Собянин
Москва 2023
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