Общество 22 июня 2023, 15:08 Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата Мэр Москвы Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили на официальном сайте мэрии столицы.

22 июня 1941 года — скорбная дата в истории нашей страны. В этот день в каждый дом, в каждую семью вошла война — священная война за свободу и независимость Родины. Сергей Собянин Мэр Москвы

В церемонии у Кремлевской стены участвовали ветераны Великой Отечественной войны и представители волонтерских организаций. Память павших героев почтили минутой молчания.

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На сайте мэрии уточнили, что перед Вечным огнем установили венки из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей.

Также президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

Ранее передвижная архивная выставка «Без срока давности» о событиях ВОВ открылась в Наро-Фоминске.