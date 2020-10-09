Собянин: в Москве ничего не планируется закрывать из-за коронавируса

Москвичи опасаются, что сложная коронавирусная обстановка снова закроет все магазины и заведения в их городе. Однако этого не будет, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ничего не планируется закрывать в Москве, поскольку с точки зрения экономики это может быть последним шагом.

Тем не менее Собянин отметил, что прошедшая неделя не принесла позитивных изменений по коронавирусу. Следующая — будет решающей.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — заявил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что среди выявленных случаев коронавируса в Москве, почти 50% — это люди старше 65 лет.