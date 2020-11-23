Собянин увидел «сглаживание» коронавируса в Москве

В последние две недели в Москве наблюдается «сглаживание» процесса распространения коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%», — привело РИА «Новости» слова главы города.

Собянин подчеркнул, что московские медики выявляют минимальное количество пациентов с пневмонией за последние несколько недель. Собянин отметил, что введенные ограничения крайне неприятны, но необходимы.

«По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры. Но с другой стороны, это, конечно, безусловно, дает свой эффект», — заявил мэр столицы.

Всего за время пандемии столичные медики зафиксировали 560 579 случаев заболевания COVID-19. Вылечился после инфицирования 410 641 пациент. Скончались 8379 человек. По всей России насчитывается 2 114 502 случая заражения коронавирусом.