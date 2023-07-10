Общество 10 июля 2023, 15:20 Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра Москвы Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на грядущие выборы мэра столицы. Решение об этом приняли на заседании МГИК в понедельник.

По словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, все 115 представленных подписей муниципальных депутатов соответствуют требованиям законодательства. Таким образом Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.

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Помимо нынешнего мэра, подписи мундепов в свою поддержку предоставили Дмитрий Гусев (Справедливая Россия — патриоты — за правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство москвичей заявили, что будут голосовать онлайн.