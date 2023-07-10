10 июля 2023, 15:20
Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на грядущие выборы мэра столицы. Решение об этом приняли на заседании МГИК в понедельник.
По словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, все 115 представленных подписей муниципальных депутатов соответствуют требованиям законодательства. Таким образом Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.
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Помимо нынешнего мэра, подписи мундепов в свою поддержку предоставили Дмитрий Гусев (Справедливая Россия — патриоты — за правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).
Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство москвичей заявили, что будут голосовать онлайн.
Сергей Собянин
КПРФ
Единый день голосования
ЛДПР
Москва 2023
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