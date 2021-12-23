Собянин сообщил об открытии в Москве 50 новых станций метро

В ближайшее время сеть московского метрополитена станет еще более разветвленной. В столице может появится более 50 новых станций. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на выступление мэра столицы Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы.

С 2011 года в Москве было открыто 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Сейчас в городе действует 281 станция.

«В ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена», — процитировало «Утро.ру» слова Собянина.

К 2024 году власти города планируют запустить движение по двум новым диаметрам наземного метро — МЦД-3 Ленинградско-Казанского направления и МЦД-4 Киевско-Горьковского направления.