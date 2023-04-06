Общество 06 апреля 2023, 15:53 Собянин сообщил о строительстве восьми новых соцобъектов на востоке Москвы

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В восточной части столицы запланировали строительство семи детсадов и школ, а также одного спорткомплекса. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Он написал, что четыре школы появятся в Преображенском, Богородском и Косино-Ухтомском районах. В последнем 1 сентября также откроется новый детский сад. Кроме того, в дошкольном учреждении в районе Соколиной горы почти закончили отделку. Наконец, детсад в Гольяново, который начнут строить в ближайшее время, будет рассчитан на 250 мест.

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Спортивный центр с бассейном возведут на улице Чечулина. В настоящее время идет подготовка участка под его строительство.

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