15 сентября 2023, 15:14
Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве»
Собянин: более трех тысяч брендов присоединились к программе «Сделано в Москве»
Количество участников программы «Сделано в Москве» за год превысило три тысячи. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что основной целью программы стало продвижение местных брендов и расширение рынка сбыта.
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«Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — добавил мэр.
По его словам, за год платформу сделановмоскве.рф посетили более двух миллионов уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Wildberries, Ozon и Сбермегамаркете.
Программа открыта для всех предпринимателей, включая самозанятых. К числу участников уже присоединились такие известные бренды, как завод «Москвич» и комбинат «Добрынинский».
В ближайших планах организаторов — выход на крупные торговые сети и открытие собственных магазинов «Сделано в Москве», поделился Собянин.
Ранее москвичам рассказали о сервисах для бизнеса на цифровой платформе МСП.
Торговля
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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