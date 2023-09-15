Общество 15 сентября 2023, 15:14 Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве» Собянин: более трех тысяч брендов присоединились к программе «Сделано в Москве» Сайт мэра и правительства Москвы

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Количество участников программы «Сделано в Москве» за год превысило три тысячи. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что основной целью программы стало продвижение местных брендов и расширение рынка сбыта.

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«Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — добавил мэр.

По его словам, за год платформу сделановмоскве.рф посетили более двух миллионов уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Wildberries, Ozon и Сбермегамаркете.

Программа открыта для всех предпринимателей, включая самозанятых. К числу участников уже присоединились такие известные бренды, как завод «Москвич» и комбинат «Добрынинский».

В ближайших планах организаторов — выход на крупные торговые сети и открытие собственных магазинов «Сделано в Москве», поделился Собянин.

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