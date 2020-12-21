Собянин сообщил, что рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны

«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin guide — самый известный ресторанный рейтинг в мире», — процитировало градоначальника ИА Nation News.

По словам главы Москвы, благодаря появлению гида рейтинга город преобразится в глазах гостей и местных жителей. Собянин добавил, что получение звезды рестораном станет хорошим дополнительным стимулом для развития заведений общепита после пандемии коронавируса.