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    21 декабря 2020, 13:31

    Собянин сообщил, что рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны

    Полина Петрова

    Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instаgrаm сообщил, что мировой ресторанный рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны в грядущем году.
    Собянин сообщил, что рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны

    «В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin guide — самый известный ресторанный рейтинг в мире», — процитировало градоначальника ИА Nation News.

    По словам главы Москвы, благодаря появлению гида рейтинга город преобразится в глазах гостей и местных жителей. Собянин добавил, что получение звезды рестораном станет хорошим дополнительным стимулом для развития заведений общепита после пандемии коронавируса.