Собянин сообщил, что рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instаgrаm сообщил, что мировой ресторанный рейтинг Michelin впервые оценит столичные рестораны в грядущем году.
«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin guide — самый известный ресторанный рейтинг в мире», — процитировало градоначальника ИА Nation News.
По словам главы Москвы, благодаря появлению гида рейтинга город преобразится в глазах гостей и местных жителей. Собянин добавил, что получение звезды рестораном станет хорошим дополнительным стимулом для развития заведений общепита после пандемии коронавируса.