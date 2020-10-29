Собянин сказал, когда в Москве начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться уже в конце этого года. Мэр Сергей Собянин выразил надежду, что нужное количество препарата появится в городе в конце ноября — начале декабря.

«Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре–декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования», — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В Подмосковье так же рассчитывают, что прививку от коронавируса можно будет сделать уже к концу года. Для жителей региона эта услуга станет бесплатной — ее можно будет получить по полису ОМС.

Сергей Собянин отметил, что сейчас ситуация с вирусом в Москве стабилизируется. Несмотря на то, что полного локдауна не было, рост заболеваемости удалось остановить.