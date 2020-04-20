Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве развивается лучше прогнозов

«Будем надеяться, чтобы на этой неделе такая же динамика сохранялась, не увеличивалась. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Москвичи выполняют требования, у нас высокий коэффициент по самоизоляции. Несомненно, рано или поздно это также даст свой эффект», — сказал градоначальник.

Также, по его словам, в московские больницы стало меньше поступать тяжелых больных. Это позволяет работать врачам в нормальном режиме. Также власти столицы приняли решение повременить с вводом дополнительных коек. Еще на прошлой неделе планировалось открыть девять тысяч дополнительных мест в клиниках для зараженных коронавирусом. Но пока такой необходимости нет, подчеркнул Собянин.

Тем временем в Подмосковье подготовили более тысячи специальных коек для больных СOVID-19. Ремонт в пяти больницах провели за пару недель. Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что распространение коронавируса в Подмосковье замедлилось.