    02 апреля 2020, 20:39

    Названо условие введения пропусков в Москве

    Арина Гудилова

    Пока пропускной режим в столице вводить не будут. Но московские власти вернутся к этому вопросу, если эпидситуация или количество нарушений самоизоляции ухудшится. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
    Названо условие введения пропусков в Москве

    «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», — сообщил мэр.

    В своем обращении столичный градоначальник отметил, что за первую неделю нерабочей недели большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

    «Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды», — сказано в сообщении.

    Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 1 мая. Условия остались такими же: выходить на улицу только по крайней необходимости.