Названо условие введения пропусков в Москве

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», — сообщил мэр.

В своем обращении столичный градоначальник отметил, что за первую неделю нерабочей недели большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды», — сказано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 1 мая. Условия остались такими же: выходить на улицу только по крайней необходимости.