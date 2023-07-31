Общество 31 июля 2023, 16:27 Собянин рассказал об обновлении приложения «Электронный дом Москва» Мэр Москвы Собянин: в мобильное приложение «Электронный дом» добавили новые разделы Unsplash

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Мобильное приложение «Электронный дом Москва» сделали еще удобнее для жителей столицы. В него добавили новые разделы и опции, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что на главном экране появились разделы «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории». В последнем будут публиковать полезные статьи и советы.

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Кроме того, на главной странице будут отображаться и баллы за активность в приложении и других городских проектах. Их можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

Ранее жителям столицы сообщили, что туристический сервис Russpass запустил бонусную программу для походов в музеи и на спектакли.