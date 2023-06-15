15 июня 2023, 18:13
Собянин рассказал об итогах первого дня ПМЭФ-2023
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого дня на ПМЭФ-2023
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подвел итоги первого дня на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам мэра, ПМЭФ-2023 дал возможность пообщаться, обсудить проекты и обменяться опытом с коллегами.
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Собянин рассказал, что Москва продлила соглашения о сотрудничестве с Калмыкией, Кабардино-Балкарской Республикой, Орловской и Омской областями.
Кроме того, с Башкортостанам, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями запланировали совместное развитие беспилотных авиационных систем.
Также Москва и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития.
Сергей Собянин
Экономика
Москва 2023
ПМЭФ-2023
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