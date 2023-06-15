Общество 15 июня 2023, 18:13 Собянин рассказал об итогах первого дня ПМЭФ-2023 Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого дня на ПМЭФ-2023 Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подвел итоги первого дня на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам мэра, ПМЭФ-2023 дал возможность пообщаться, обсудить проекты и обменяться опытом с коллегами.

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Собянин рассказал, что Москва продлила соглашения о сотрудничестве с Калмыкией, Кабардино-Балкарской Республикой, Орловской и Омской областями.

Кроме того, с Башкортостанам, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями запланировали совместное развитие беспилотных авиационных систем.

Также Москва и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития.