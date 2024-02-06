Общество 06 февраля 2024, 11:21 Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта на московских предприятиях Собянин: ИИ помог предприятиям в Москве оптимизировать рабочие процессы РИА «Новости»

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Использование искусственного интеллекта стало ключевым элементом оптимизации и уменьшения расходов предприятий в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях», — отметил он.

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Так, на одном из предприятий стали регулярно проходить «мозговые штурмы» с применением ИИ, в ходе которых компьютер генерирует предложения, которые затем рассматривают и обсуждают сотрудники компании.

В сфере продаж искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов.

Анализ резюме и подбор подходящих кандидатов, процесс который ранее занимал недели, теперь требует всего нескольких дней благодаря автоматизированному отбору.

Собянин добавил, что инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений — «Банке технологий».

Ранее московская компания создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Они возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.