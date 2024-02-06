06 февраля 2024, 11:21
Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта на московских предприятиях
Собянин: ИИ помог предприятиям в Москве оптимизировать рабочие процессы
Использование искусственного интеллекта стало ключевым элементом оптимизации и уменьшения расходов предприятий в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях», — отметил он.
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Так, на одном из предприятий стали регулярно проходить «мозговые штурмы» с применением ИИ, в ходе которых компьютер генерирует предложения, которые затем рассматривают и обсуждают сотрудники компании.
В сфере продаж искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов.
Анализ резюме и подбор подходящих кандидатов, процесс который ранее занимал недели, теперь требует всего нескольких дней благодаря автоматизированному отбору.
Собянин добавил, что инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений — «Банке технологий».
Ранее московская компания создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Они возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.
Искусственный интеллект
Сергей Собянин
Технологии
Москва
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