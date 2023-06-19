Общество 19 июня 2023, 11:49 Собянин рассказал об инвестиционной карте Москвы Мэр Москвы Собянин: инвестиционную карту столицы за год использовали почти 30 тысяч раз РИА «Новости»

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Инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тысяч раз, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, карту обновили летом 2022 года, чтобы инвесторы могли подобрать площадку под конкретные нужды своего бизнеса. На нее нанесли более 200 объектов для локализации предприятия любого масштаба. Для этого собрали аналитические данные о плотности и структуре населения разных районов, трафике и транспортной доступности.

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Мэр уточнил, что в первом полугодии 2023 года стали популярными участки для промышленности, помещения под производства и технопарки. Бизнесмены могут выбрать объекты, входящие в ОЭЗ «Технополис Москва», участки, на которых действует программа комплексного развития территории, проекты государственно-частного партнерства и другие.