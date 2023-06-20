Общество 20 июня 2023, 11:02 Собянин рассказал о выделении земли в Москве под масштабные инвестпроекты Мэр Москвы Собянин: в столице с 2016 года выделили землю для реализации 573 инвестпроектов РИА «Новости»

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Москва с 2016 года выделила землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что по программе МаИП город выдал в аренду участки под строительство транспортно-пересадочных узлов, образовательных, медицинских, промышленных и других объектов.

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По словам Собянина, программа стала примером взаимовыгодного сотрудничества. Бизнесмены без торгов получили землю, а столица — новые рабочие места и налоговые поступления. С марта 2022 года инвесторам, готовым запускать новые производства, начали предоставлять льготную арендную ставку — рубль за участок в год.

Мэр добавил, что по программе МаИП в столице начали строить 21 спорткомплекс, 19 школ и детских садов, 55 коммерческих объектов.

Ранее мэр Москвы рассказал о создании новых рабочих мест за пределами центра столицы.