Общество 05 апреля 2023, 19:09 Собянин рассказал о вкладе масштабных инвестпроектов в развитие московской промышленности

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе появятся разнопрофильные производства. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, имеется в виду возведение заводов по выпуску различной продукции (продукты питания, мебель, упаковки, электроника, строительные и отделочные материалы). Уточняется, что новые производства появятся в таких столичных районах, как Выхино-Жулебино, Митино, Ново-Переделкино и Косино-Ухтомский. Предприниматели намерены вложить в производства в общей сложности до 20 миллиардов рублей.