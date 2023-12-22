Общество 22 декабря 2023, 09:00 Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение Москвы Собянин: более 120 тыс. человек обеспечивают Москву теплом и электричеством Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники топливно-энергетического комплекса Москвы: более 120 тысяч специалистов каждый день обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей и сотни тысяч организаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю столичных энергетиков с профессиональным праздником!», — отметил мэр.

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Он подчеркнул, что благодаря труду энергетиков мегаполис постоянно улучшается: общественные пространства становятся чище, появляются новые дома и соцобъекты, а также совершенствуется транспортная инфраструктура.

По словам градоначальник, за этот год специалисты комплекса подключили и обеспечили необходимой мощностью приблизительно 1,3 тысяч объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Южный речной вокзал и другие.

Качественный труд специалистов помог Москве сделать экологию чище: город лидирует в Европе по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее мэр рассказал, что свыше 1300 электробусов начали курсировать в Москве.