Общество 06 июня 2023, 17:07 Собянин рассказал о старте нового этапа проекта «Списанные книги»

Читать 360tv в

В Москве начался новый этап проекта «Списанные книги». Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Суть проекта заключается в том, что библиотеки отдают жителям столицу списанные книги и периодические издания. В очередном этапе будут участвовать 200 учреждений. Москвичам отдадут почти 100 тысяч изданий.

Реклама

Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, за время существования проекта горожане получили больше 1,8 миллиона экземпляров.

Авторы: