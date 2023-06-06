06 июня 2023, 17:07
Собянин рассказал о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
В Москве начался новый этап проекта «Списанные книги». Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.
Суть проекта заключается в том, что библиотеки отдают жителям столицу списанные книги и периодические издания. В очередном этапе будут участвовать 200 учреждений. Москвичам отдадут почти 100 тысяч изданий.
Реклама
Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, за время существования проекта горожане получили больше 1,8 миллиона экземпляров.
Книги
Реклама
Реклама