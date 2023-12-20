Общество 20 декабря 2023, 10:58 Собянин рассказал о создании в Москве крупнейшего кинокластера в мире Мэр Москвы Собянин: в столице создадут крупнейший в мире кинокластер РИА «Новости»

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Кинокластер в Москве по планам станет одним из крупнейших центров по созданию кино-, видео- и медиапродукции в мире. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

По его словам, в данный момент специалисты работают на подготовкой масштабного проекта одного из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиаконтента в мире.

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«Для успеха у нас есть все: идеи, таланты, опыт и рынок, который — как нельзя кстати — освободил Голливуд», — подчеркнул градоначальник.

Собянин заметил, что первая очередь возводимого объекта готова. В ее стенах уже снимают российские фильмы.

Кроме того, кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках в Москве в 2024 году.